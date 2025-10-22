Simon Carmiggelt in Uithoorn

Uithoorn – Boek- en SchrijfPlatform Uithoorn (BSPU) besteedt zondagmiddag 26 oktober van 14.00 tot 17.00 uur, in samenwerking met Bibliotheek Uithoorn, aandacht aan het leven van Simon Carmiggelt, de markante chroniqueur van het leven van de gewone man. De bibliotheek is voor deze gelegenheid omgevormd tot een bruin Amsterdams café. Locatie: Marktplein 65, toegang is gratis. Graag aanmelden via info@bspu.nl.

Het BSPU nodigt belangstellenden uit voor een blik op zijn leven, sketches van kronkels, muziek, een pubquiz over Carmiggelt en natuurlijk worden er ook enkele ingezonden kronkels voorgedragen. Deze kronkels zijn gebundeld en op de middag te verkrijgen.

Op de foto: Simon Carmiggelt. Foto: aangeleverd.