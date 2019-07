Sieraden gestolen na insluiping

Uithoorn – Op woensdagmiddag 24 juli is een insluiping geweest in een woning aan de Admiraal Tromplaan. De bewoonster had vanwege de hitte alle gordijnen dicht geschoven. De achterdeur had zij wel open gezet. De bewoonster was het lezen toen zij rond half drie een geluid hoorde. Ze dacht dat het de buren waren en is geen poolshoogte gaan nemen. In de avond ontdekte ze dat er diverse spullen in de slaapkamer boven verplaatst of anders stonden. Toen ze verder ging kijken, bleek een dief er vandoor te zijn met haar sieraden. Mogelijk zijn er inwoners die informatie hebben of iets verdachts in genoemde buurt hebben gezien. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.