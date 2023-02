Siem Kooy ‘ere-buurman’ van Hornweg Oost

Aalsmeer – Na een coronapauze van twee jaar was het afgelopen zaterdag 11 februari eindelijk weer zover: Sjoelen met de buren van Hornweg Oost. Met twaalf koppels,welke door loting aan elkaar verbonden waren, kon er weer met veel inzet en hartstocht gesjoeld worden. De uitslagen deden er niet zoveel toe, het was vooral een feest van verbinding en vriendschappen die door dit festijn weer konden worden aangehaald.

De grote animator van dit jaarlijkse feest, dat nu voor het vijftigste jaar werd georganiseerd, is altijd de nu 81-jarige Siem Kooy geweest. Hij was er alle vijftig keren bij betrokken, zowel als deelnemer en heel veel jaren als animator en organisator. Tevens leverde hij de sjoelbakken. Voor dit heuglijk feit werd hij zaterdag in de schijnwerpers gezet. Aan hem is de oorkonde ‘ere-buurman’ uitgereikt en deze is door Siem met gepaste trots in ontvangst genomen.

“Zijn benoeming tot ere-buurman van Hornweg Oost is meer dan verdiend”, aldus de sjoelers. “Elke buurt zou zo’n buurman moeten hebben. Hij organiseerde niet alleen deze sjoelavonden voor de buurt, maar was ook vroeger in heel Aalsmeer bekend met zijn bergingsbedrijf. Later heeft hij zich gestort op het gratis vertonen van vele mooie historische filmpjes over Aalsmeerse verenigingen, families en bedrijven, waarvan hij er een oneindig aantal in zijn bezit heeft.” Ook de huidige organisatoren werden door de buren in het zonnetje gezet en ontvingen een prachtige plaquette om in de feestzaal op te hangen.