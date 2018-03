Shenna met haar pony Maresja op Indoor Brabant.

Mijdrecht – Indoor Brabant in Den Bosch is voor de Hippische Sport één van de hoogte punten in het jaar. Daar komt de wereldtop van spring- en dressuurruiters bijeen om tegen elkaar te strijden.

Deze keer was er in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond een Bixie wedstrijd georganiseerd voor kinderen in samenwerking met de Rosline fanclub.

Een Bixie wedstrijd is een dressuur- of springwedstrijd voor de allerjongste ruiters. Spelenderwijs en eventueel onder begeleiding leggen zij een parcours af.

Na afloop ontvangt iedereen een prachtig herinneringslint.

De 10-jarige Shenna van de Helm uit Mijdrecht was één van de ponyruiters die was uitgekozen om aan dit evenement deel te nemen.

Samen met haar Appaloosa pony Maresja reisden ze afgelopen zondag naar Den Bosch.

Shenna reed daar een keurig foutloos springparcours en ook haar pony Maresja deed haar uiterste best.

2 jaar geleden werd deze leuke “afgedankte manegepony” op marktplaats gekocht. Het bleek een gouden aankoop. Maresja is super braaf en vindt alles leuk om te doen.

Shenna lest wekelijks bij instruktrice Laura van manege-pensionstal Lucky Stable in Mijdrecht.

Om de Bixie te promoten heeft de Rosline fanclub een vlogteam samengesteld en Shenna is 1 van de 5 kinderen die hiervan deel uitmaakt.

Inmiddels heeft zij al heel wat af gevlogt en een eigen you tube kanaal is in de maak, daar komen al haar avonturen met haar pony op.

Vind je het leuk om deze avonturen van Shenna en haar pony Maresja te volgen kijk dan op Instagram@Appaloosa_maresja.nl