Ted Verdegaal in gesprek met burgemeester over ‘De Kaashandelaren’

Uithoorn – De gemeente Uithoorn is gestart met de serie ‘Kunst die je bij blijft’. In deze serie gaan inwoners in gesprek met de burgemeester over hun favorieten kunstwerk. In de buitenruimte. Uithoornaar Ted Verdegaal heeft zich aangemeld voor de serie om met de burgemeester te praten over zijn favoriete kunstwerk ‘De Kaashandelaren’ op het Marktplein in het centrum van Uithoorn. Deze is gemaakt door de beroemde kunstenaar uit Haarlem Kees Verkade. Het beeld is een eerbetoon aan de kaasmarkt die tot 1960 wekelijks op het Marktplein in Uithoorn werd gehouden. In de Julianalaan op de gevel van het was- en toiletgebouw bij het havenkantoor wordt een toelichting gegeven op het beeld en de betekenis van deze markt. ,”Helaas staat er een aantal fouten in het bericht,” laat Verdegaal weten aan Heiliegers.

Uitleg

Hij legt uit: ,”Bij de toelichting staat bijvoorbeeld dat het een beeld is van twee kaashandelaren. Maar dat is niet correct. Als je goed kijkt, zie je dat het om een kaashandelaar gaat en een boer.” Het beeld is op 29 augustus 1981 aangeboden door Jan de Hoop namens de stichting Willem Meindert de Hoop. Verdegaal: ,”Op de website van de stichting staat het beeld eveneens afgebeeld als logo van de stichting en wordt gesuggereerd dat de handelaar de heer De Hoop is uit Uithoorn. Maar dit is ook niet juist. De kunstenaar Kees Verkade ging naar de kaasmarkt in Bodegraven om zijn inspiratie op te doen. De gebeeldhouwde kaashandelaar is een statige man met fors postuur, terwijl Wim de Hoop klein van stuk was. Burgemeester Heiliegers is blij dat Verdegaal zoveel achtergrondinformatie heeft over het kunstwerk. ,”Dit wist ik niet. De fouten in de teksten moeten snel hersteld worden.”

Bijna een eeuw

Heiliegers wil graag weten waarom Verdegaal juist dit beeld heeft uitgekozen voor de serie. ,”Het is een prachtig beeld, dat ons herinnert aan de kaasmarkt die bijna een eeuw op het Marktplein plaatsvond. En mijn vader was een van de drie genoemde kaashandelaren op de markt. Het beeld staat vlak bij de steeg waar hij zijn pakhuis had. Het doet me dus denken aan mijn jeugd.” De burgemeester vindt het beeld zelf ook prachtig. ,”Ik ben groot fan van de kunstenaar Kees Verkade. Hij komt, net als ik, uit Haarlem en hij maakt prachtige kunstwerken. De kaas- en veemarkt was zeer belangrijk voor onze gemeente. Deze kaas had zelfs zo’n goede naam dat handelaren uit de wijde omtrek naar de kaasmarkt in Uithoorn reisden. Mooi dat we dit beeld hebben dat ons daaraan herinnert.

De film die gemaakt is van het gesprek tussen Ted Verdegaal en Pieter Heiliegers is te zien op de Facebookpagina van de gemeente Uithoorn.