Seniorenpartij De Ronde Venen presenteert kandidaten

De Ronde Venen – Met trots presenteert voorzitter Aad van der Wilt de eerste drie verkiesbare kandidaten van de kandidatenlijst voor de Seniorenpartij De Ronde Venen.

Marja Becker, is lijsttrekker. Zij heeft dertien jaar ervaring als raadslid en was in haar werkzame leven onderzoeker, zelfstandig ondernemer en docent biologie op VO en HBO.

Yvette Janmaat, de nummer twee op de lijst was werkzaam als officemanager en is heel actief binnen het vrijwilligerswerk.

Ed de Valk, werkte als beleidsambtenaar en projectmanager in De Ronde Venen, Woerden en Amstelveen en is thans actief als mantelzorger.

De Seniorenpartij De Ronde Venen doet voor de eerste keer mee met de Gemeenteraadsverkiezingen en wil zich gaan inzetten om de leefbaarheid voor iedereen te verbeteren. De seniorenpartij is geen partij voor oude mensen, maar voor mensen die op een prettige manier oud willen worden!

Onze verkiezingscampagne start 10 februari a.s. in de Willisstee in Wilnis om 11.00 uur.

Voor meer informatie: www.seniorenpartijdrv.nl. Voor vragen kunt u terecht op: info@seniorenpartijdrv.nl

Op de foto: van li. naar re. Ed de valk, Marja Becker, Aad van der Wilt en Yvette Janmaat.