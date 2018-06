Seizoenskunst in De Boswinkel

Amstelland – Het Amsterdamse Bos is gestart met een serie van vier exposities door (amateur)-kunstenaars uit de omgeving. Per seizoen exposeert een kunstenaar in De Boswinkel. Het jaargetijde is meteen ook het thema voor de kunstenaar en aan iedere periode is een techniek verbonden. De werken zijn te koop.

Nu is het werk van kunstenares en bosbezoekster Petra Schut in De Boswinkel te zien. Het zijn acrylschilderijen. Daarnaast is eenmalig een beeld, Emmertje, van kunstenaar Dirk Versluis te zien.

Van 21 juni tot half september exposeert Joke Zonneveld met zomerse aquarellen, waaronder werk gemaakt naar aanleiding van de 4 seizoenen in de Amstelveense Poel. Dit werk is gemaakt op patatpapier. Joke aquarelleert op veel soorten papier, soms zelfs binnen één schilderij.

De expositie op de benedenverdieping van De Boswinkel is gratis te bezoeken. De Boswinkel is open van dinsdag tor en met zondag van 10.00 tot 17.00 uur.

De Boswinkel, Bosbaanweg 5, telefoon 020-5456100. Kijk voor meer informatie op

www.amsterdamsebos.nl