Scouts Jan van Speyk de buurt in met plantjes

Mijdrecht – Scouting Jan van Speyk is woensdag 7, donderdag 8 en vrijdag 9 mei weer op pad met de mooiste tuinplantjes. Wil je hen niet missen? Dan ben je op voornoemde dagen tussen 13.00 en 20.00 uur van harte welkom de boerderij om plantjes uit te zoeken.

Scouting Jan van Speyk is een actieve scoutinggroep in Mijdrecht, onderdeel van gemeente De Ronde Venen. Ze bieden een breed scala aan activiteiten voor zowel jongens als meisjes, gericht op persoonlijke ontwikkeling en avontuur. Een van hun recente initiatieven is de jaarlijkse plantenverkoop, waarbij ze verschillende soorten bloemen en planten aanbieden, zoals geraniums, petunia’s, margrieten en fuchsia’s. De opbrengst van deze actie helpt om de contributie laag te houden.

Net als vorig jaar is er weer ‘plantbezorgd’, een service waarbij je plantjes kunt bestellen, ophalen of thuis laten bezorgen. Kijk hiervoor op www.janvanspeykgroep.nl.

Door een beperkt aantal aanhangers en de korte tijd kunnen de scouts niet overal komen. Daarom wordt er naast de verkoop in de wijk ook op elke actiedag plantjes verkocht bij de Scoutingboerderij aan de Oosterlandweg 2B in Mijdrecht. Nieuw is de mogelijkheid om je eigen pot of schaal mee te nemen naar de boerderij en die ter plekke te (laten) vullen met leuke plantjes.

Het assortiment van de scouts bestaat onder meer uit klein perkgoed, zoals afrikaantjes, lobelia’s, petunia’s, begonia’s, margrieten, verbena’s en alyssum. Daarnaast zijn er hangende en staande geraniums, hangende petunia’s, Hollandse margrieten, paarse madeliefjes, bacopa, surfinia, sanvitalia en grootbloemige. De absolute topper van de afgelopen jaren is de hanging basket met hangpetunia’s. Deze grote, volop en lang bloeiende hanging basket is ook dit jaar weer verkrijgbaar voor maar 10 euro. Dit jaar is er een nieuwkomer: een hangtas met hangpetunia’s, fuchsia’s of andere zomerbloeiers.

Scouts gaan de buurt in met plantjes. Foto: aangeleverd.