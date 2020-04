Scooterrrijder ernstig gewond na ongeval

Aalsmeer – Rond half zeven in de ochtend van zaterdag 25 april heeft een eenzijdig ongeval plaatsgevonden op de Zwarteweg. Een scooterrijder is bij de rotonde met de Hortensialaan hard onderuit gegaan. De bestuurder is door de val ernstig gewond geraakt.

De politie en de ambulancedienst zijn ter plaatse gegaan. Ook de traumaheli is ingezet. Door het medische team is eerste hulp verleend, waarna het slachtoffer met spoed vervoerd is naar het ziekenhuis.

Naar de exacte oorzaak van het ongeval wordt onderzoek gedaan. De kruising is enige tijd afgesloten geweest.

Foto: Marco Carels