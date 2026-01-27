Schrik in Mijdrecht na faillissement SeT Residentie

Mijdrecht – SeT Residentie in Mijdrecht is maandag 13 januari door de rechtbank Midden‑Nederland failliet verklaard. Het nieuws kwam lokaal hard aan en zorgde voor de nodige onrust onder bewoners, personeel en betrokkenen.

Initiatiefneemster en mede‑eigenaar van SeT Residentie gaf aan dat het door te hoge vaste kosten niet is gelukt om de exploitatie financieel rendabel te krijgen. Het faillissement was volgens haar de enige optie om ruimte te creëren voor een nieuwe start. Volgens curator Niels Elferink verandert er op korte termijn niets voor de bewoners en wordt alles in het werk gesteld om een doorstart te realiseren. Hij benadrukt dat hij zijn uiterste best doet om deze te realiseren. Inmiddels hebben al meerdere geïnteresseerde partijen zich gemeld bij de curator. Hij heeft dan ook goede hoop dat een doorstart mogelijk zal zijn en de rust zal wederkeren.

Grootser en commerciëler

Steun en Toeverlaat, in 2016 opgericht door Marie‑José van Hussen en haar partner Eddy Wakker, begon als een vernieuwend en creatief zorginitiatief met zorg op maat als uitgangspunt. De organisatie wilde professionele zorg leveren zonder subsidies, onder meer door vanuit huis te werken en zonder dure overheadkosten. In de jaren daarna veranderde dit. De organisatie groeide, werd groter en commerciëler opgezet en er ontstonden meerdere BV’s, waaronder een SeT‑academie voor verkorte zorgopleidingen. Ook werd een nieuw zorgcomplex gerealiseerd: de SeT Residentie.

Scheurtjes in het fundament

In oktober 2021 werd de SeT Residentie feestelijk geopend. Na de lastige coronaperiode leek er een mooie toekomst weggelegd voor zorgbehoevende inwoners uit de gemeente, die op een aantrekkelijke locatie konden wonen met zorg aan huis. Ondanks dat de huurprijzen niet voor iedereen betaalbaar waren, werden de appartementen verhuurd en bleek er een doelgroep te zijn. In november 2022 kwam er minder goed nieuws naar buiten. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) stelde verscherpt toezicht in vanwege zorgen over de methodische werkwijze en de bekwaamheid van het personeel. In de periode daarna voerde SeT diverse verbeteringen door. De inspectie concludeerde, dat de zorg weer aan de vereisten voldeed en beëindigde het verscherpt toezicht in de zomer van 2023.

Financieel niet rond te krijgen

Hoewel de rust leek teruggekeerd, roept het faillissement van 13 januari nu opnieuw vragen op over de toekomst van de residentie. De groei en bijbehorende vaste lasten bleken uiteindelijk financieel niet houdbaar, met het faillissement van de SeT Residentie als gevolg.

In een reactie liet Marie‑José van Hussen weten dat zij vijf jaar lang heeft geprobeerd de exploitatie financieel rond te krijgen, maar dat dit door de hoge vaste kosten uiteindelijk niet is gelukt. Het faillissement was volgens haar onvermijdelijk, met als doel een doorstart mogelijk te maken. Zij benadrukte daarbij dat de residentie hoe dan ook blijft doordraaien. De intentie is, dat de zorg bij de residentie ook na een doorstart blijft worden uitgevoerd door Steun en Toeverlaat, terwijl een andere partij verantwoordelijk wordt voor de verhuur en facilitaire zaken. “De contracten die wij met bewoners hebben, komen wij op het gebied van zorg gewoon na, zoals men van ons gewend is”, aldus Van Hussen.

Reacties op sociale media

Na het bekend worden van het faillissement verschenen op sociale media uiteenlopende reacties. Ook bij de redactie kwamen meldingen binnen. Een deel van de reacties richtte zich kritisch op het management; volgens sommigen zou er sprake zijn geweest van een angstcultuur onder het personeel. Deze signalen zijn voorgelegd aan Van Hussen. Zij gaf aan die geluiden te herkennen, maar zich daar niet in te kunnen vinden. “Wij begrijpen dat mensen hun eigen ervaringen hebben, maar wij herkennen dit beeld niet”, reageert zij. Tegelijkertijd benadrukt zij dat er ook veel steun is vanuit bewoners, familieleden, vrienden en collega’s. “Zij hopen allemaal dat we met lagere lasten een doorstart kunnen maken.”

Wat betekent dit voor bewoners?

Het faillissement heeft vanzelfsprekend grote impact op bewoners en medewerkers. Er leven veel vragen en onzekerheden. In de komende weken zullen meer details bekend worden, onder meer via de faillissementsverslagen van de curator. In een telefoongesprek met curator mr. N.T. Elferink van advocatenkantoor HVG Law B.V gaf deze aan dat alles erop is gericht dat de situatie voor bewoners zo stabiel mogelijk blijft. “De activiteiten van de onderneming worden voorlopig voortgezet, zodat er voor bewoners in deze fase niets verandert”, aldus Elferink. Volgens hem kan een doorstart een oplossing bieden voor de middellange en lange termijn. Dat is geruststellend, gezien de kwetsbare doelgroep. “De bewoners mogen hier eigenlijk zo min mogelijk van merken. Als je 80‑plus bent, zit je er niet op te wachten om nog te moeten verhuizen of ingrijpende veranderingen mee te maken. Ik ga ervan uit dat er een goede oplossing voor deze mensen komt”, voegde hij daaraan toe.

Gevolgen voor het personeel

De curator licht toe, dat op 13 januari uitsluitend SeT Residentie B.V. failliet is verklaard. Deze BV was verantwoordelijk voor de verhuur van de zorgappartementen en de bijbehorende dienstverlening, zoals horeca‑activiteiten en schoonmaak. Ongeveer dertig medewerkers waren hier in loondienst. De curator heeft de dagelijkse leiding overgenomen en de werkzaamheden lopen voorlopig door. Voor het personeel verandert er in die zin op korte termijn weinig. Wel zijn, zoals gebruikelijk bij een faillissement, alle medewerkers formeel ontslagen. Dit is een standaardprocedure, zodat het UWV de salarisbetalingen kan overnemen. Het personeel ontvangt het lopende salaris en eventuele achterstanden worden volledig uitbetaald.

Vooruitzicht op doorstart

De curator zet de onderneming in ieder geval de komende twee maanden voort. In die periode wordt actief gezocht naar een geschikte partij voor een doorstart. Er hebben zich inmiddels meerdere geïnteresseerden gemeld en de vooruitzichten worden als positief ingeschat. Elferink benadrukt dat het hierbij gaat om de verhuur en facilitaire activiteiten; de zorgverlening valt buiten het faillissement.

Onderzoek naar oorzaak faillissement

Het onderzoek naar de precieze oorzaken van het faillissement loopt nog. Wel is duidelijk dat de verhuurder de grootste schuldeiser is, door de aanzienlijke huurachterstanden. Daarnaast zijn er enkele kleinere schuldeisers.

Afronding

Het faillissement kwam voor bewoners, medewerkers en familieleden als een schok en zorgde voor veel onzekerheid en slapeloze nachten. Toch lijkt de rust langzaam terug te keren. Met de toezegging van de curator dat de zorg en dienstverlening voorlopig doorgaan en de goede vooruitzichten op een doorstart, lijkt voor de bewoners het ergste voorbij. Voor hen is continuïteit het allerbelangrijkst: kunnen blijven wonen op een vertrouwde plek, met de zorg die zij nodig hebben. Als de doorstart slaagt, betekent dat vooral één ding: een grote zorg minder en weer rustig kunnen slapen.

De schrik zit erin na het faillissement van SeT Residentiein Mijdrecht. De focus ligt nu op de zorg voor de bewoners. Foto: Peter Pos.