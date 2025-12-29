Schoorsteenbrand op de Helling

Aalsmeer – Op de Helling in het Centrum is vrijdagavond 26 december, tweede kerstdag, brand in een schoorsteen achter een woning geweest. Volgens een omstander betrof het een schoorsteen van een schuur bij een woning. De brandweer was snel ter plaatse om het vuur te bestrijden. Ook een ambulance was opgeroepen.

Uiteindelijk is niemand gewond geraakt. Wel zat de schrik er goed in bij de bewoners en omwonenden. De brandweer had de brand snel onder controle. Voor zover bekend heeft de woning zelf geen schade opgelopen. Foto: VLN Nieuws

