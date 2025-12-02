Schoonheid en troost met Amicitia

Uithoorn – Vorige week vrijdag presenteerde Amicitia in De Schutse te Uithoorn een gevarieerd programma met als titel ‘Meesters uit de Romantiek’. In de uitverkochte zaal nam het koor onder leiding van dirigent Toon de Graaf het publiek mee op een muzikale reis door de 19e eeuw met Rossini, Brahms, Mendelssohn en Fauré. De begeleiding was in handen van Eric Jan Joosse, die afwisselend het orgel en de vleugel bespeelde. Solisten waren sopraan Titia van Heyst en bariton Willem de Vries die op het laatste moment de zieke Ronald Dijkstra verving.

Samenspel

Amicitia begon met het Kyrie uit de Petite Messe Solennelle van Rossini, begeleid op de piano. Zacht én zuiver zingen is een kunst en die kunst beheerst het koor. Vervolgens klonk het melodieuze ‘Hör mein Bitten’ van Mendelssohn, in een zeer goed samenspel tussen sopraan, koor en orgel. Titia klonk helder en expressief, de inzet van de mannen bij ‘O kon ik maar vliegen als de duiven’ was prachtig. Met het koor voorin en het orgel achter in de kerk is het lastig om de boel bij elkaar te houden, maar de dirigent slaagde erin om de inzetten en de overgangen spatgelijk te krijgen.

Psalm 42

Na twee korte stukken van Brahms en Fauré – ‘Geistliches Lied’ en het bekende ‘Cantique de Jean Racine’ – zong het koor Psalm 42 van Mendelssohn: ‘Wie der Hirsch schreit’ (Zoals een hert smacht). Ook hier weer sopraan, koor en orgel in harmonieuze samenwerking: de lange lijnen en de golvende beweging werden goed getroffen. Er had soms wat meer romantische expressie ingezeten, maar de typische Mendelssohn-klank kwam mooi uit de verf.

Schoonheid en troost

Na de pauze stond het Requiem van Fauré op het programma. Nu kon ook de bariton laten horen wat hij in zijn mars had en dat was veel: de solo’s van Willem klonken doorleefd en dramatisch. In het Pie Jesu voor sopraansolo gebruikte Titia weinig vibrato en was daardoor mooi licht. Bij het slotdeel ‘In paradisum’ voegde zij zich bij de sopranen van het koor zodat die nog stralender klonken. De schoonheid en de troost van het Requiem kwamen volledig tot hun recht. Na een staande ovatie kwam er nog een toegift: ‘Verleih uns Frieden’, wederom van Mendelssohn.

Volgend jaar viert Amicitia het zeventigjarig bestaan met een jubileumconcert op vrijdag 27 november in De Burght in Uithoorn. Dan voert het koor de ‘Grosse Messe’ van Mozart uit en Stabat Mater van Pergolesi.

Schoonheid en troost met Amicitia. Foto: aangeleverd.