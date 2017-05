Schoolvoetbal bij FCA van start

Aalsmeer – Het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi is maandag 15 mei van start gegaan. Het was een drukte van jewelste bij FC Aalsmeer in de Beethovenlaan. Het spits werd deze eerste dag afgebeten door de jongens van de groepen 5 en 6 en de meiden van de groepen 7 en 8.

Voordat de teams de velden mochten betreden was er de officiële opening en deze werd verricht door wethouder Robbert-Jan van Duijn. Hij wenste alle kinderen een geweldig mooi en sportief toernooi toe en vertelde dat dit voetbaltoernooi voor hem vroeger het hoogtepunt van het schooljaar was.

Aan het schoolvoetbaltoernooi nemen alle basisscholen in de gemeente deel, in totaal meer dan 1.800 kinderen in 221 teams. Van dinsdag tot en met donderdag wordt de competitie vervolgd, alle avonden vanaf 18.00 uur, en op vrijdag vinden de finalerondes plaats. Traditioneel is er op woensdagmiddag het toernooi voor de groepen 3 en 4.

Bezoekers die alle jeugdige voetballers willen moedigen zijn van harte welkom. Gevraagd wordt wel om op de fiets te komen vanwege de beperkte parkeervoorziening. Kijk voor meer informatie op de website van FC Aalsmeer.