Schone Waterlinie met Menno en HelemaalGroen

De Ronde Venen – Menno Heling woont in Amsterdam. Hij werkt al jaren in de cultuur- en erfgoedsector met speciale belangstelling voor natuur en landschap. Vanuit een persoonlijk initiatief (V6) maakt hij mensen enthousiast om iets voor het landschap te doen. De provincie Utrecht ondersteunt daarbij. Menno raapt regelmatig zwerfvuil tussen Amsterdam en Utrecht, en zet zo zijn ergernis hierover om in positieve actie. Al opruimend volgt hij zoveel mogelijk de route van het Waterlinie Wandelpad. Dat levert mooie ontmoetingen op met mensen die even stoppen voor een praatje. Met hen deelt hij graag de geschiedenis van de Waterlinie.

Niet iedereen realiseert zich dat deze onderdeel is van een meer dan tweehonderd kilometer lange Historische Defensielinie met veel forten, vestingwerken en kastelen. Hoe mooi is het om dit historische landschap, eigenlijk één groot openluchtmuseum, gezamenlijk schoon te maken? De ervaring leert dat schone plekken langer schoon blijven, en dat mensen zuiniger zijn op het landschap als ze het verhaal daarover kennen.

Zwerfafvalvrij

Menno heeft contact met de gemeenten langs de Waterlinie. Die stellen opruimmaterialen beschikbaar aan hun zwerfvuilrapers. Zijn ambitieuze plan is om komende zomer alle fiets- en wandelroutes routes in het gebied van de Waterlinie zwerfafvalvrij te maken én te houden. Heb je zin om aan deze gezamenlijke activiteit mee te doen mail dan naar menno@ifthenisnow.nl Wat zou het leuk zijn als alle deelnemers, net als Menno, de app HelemaalGroen gebruiken om hun opgeschoonde routes te registreren. Ruim je liever in je eentje dan kun je natuurlijk ook gewoon je route registreren.

Hoe werkt HelemaalGroen?

HelemaalGroen stimuleert individuele burgers om zwerfafval op te ruimen en hun inzet zichtbaar te maken app.helemaalgroen.nl. Activeer de app wanneer je begint met een zwerfvuilactie. De afgelegde route wordt als een groen lijntje zichtbaar op de kaart. Na een maand verkleurt het lijntje naar oranje en twee maanden later is het bruin. Na opnieuw lopen van dezelfde route kleurt die weer groen. Door de ruim 13.000 deelnemers wordt de kaart van Nederland steeds groener. Het is handig om je route te kunnen zien, die van deelnemers uit de eigen omgeving en uit de rest van het land www.helemaalgroen.nl.

In 2022 zijn 220.000 kilometers via de app geregistreerd opgeschoond. Dit door Jaap de Boer (Achterhoek) gestarte burgerinitiatief wordt breed gedragen. Het leuke aan het initiatief is dat iedereen mee kan doen; jong, oud, lopend, fietsend of in een scootmobiel en je bepaalt zelf de route zodat het nooit verveelt.

Deelnemers

Gemeenten langs de Waterlinie kennen al HelemaalGroen deelnemers: Ronde Venen 28, Stichtse Vecht 27, Nieuwegein 16 en Utrecht 126. Bovendien is Waterschap-AGV een samenwerking aangegaan met ANBI Stichting HelemaalGroen en ondersteunt deze met als doel de bewustwording omtrent zwerfvuil te vergroten en de hoeveelheid plastic die in het water terechtkomt te verminderen. Menno doet ook aan zwerfvuilvissen!

Doe jij ook mee? Zwerfvuil maken is geen kunst, zwerfvuil opruimen is dat wel.