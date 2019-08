Scholen beginnen maandag weer!

Aalsmeer – Aanstaande maandag 26 augustus beginnen de scholen weer. De zomervakantie is omgevlogen, maar menig schoolganger heeft vast weer zin om gezellig naar school te gaan en alle vriendjes en vriendinnetjes weer te zien.

Voor de leerlingen van de basisscholen De Hoeksteen en De Wegwijzer wacht een bijzonder begin van het nieuwe schooljaar. De realisatie van de nieuwbouw heeft enkele jaren op zich laten wachten, maar vorig jaar is voortvarend gestart en nu kan kindcentrum Triade aan de Dreef in de Hornmeer officieel in gebruik genomen. Drie weken geleden heeft de provincie de kruising Zwarteweg met de Burgemeester Kasteleinweg kindvriendelijker ingericht met drempels bij de verkeerslichten en op de Zwarteweg is een overzichtelijke oversteek gemaakt en worden weggebruikers geattendeerd op de schoolzone met grote witte letters op de weg.

Aan automobilisten wordt gevraagd alert te zijn en natuurlijk niet alleen bij de nieuwe school in de Hornmeer. In alle wijken in de gemeente klinkt maandagmorgen de schoolbel en voor met name de jongste jeugd is het best wennen in het drukke verkeer!

Verder waaien de oudste basisschoolleerlingen uit naar het hoger onderwijs en wacht hen een lange(re) fietstocht naar scholen in Aalsmeer, Uithoorn, Amstelveen of Hoofddorp. Ook voor hen is het wennen: Een andere route én nu met een goed gevulde schooltas op weg naar de klas. Zij verdienen eveneens extra concentratie van ‘routine’ verkeersgebruikers. Dus: Let op elkaar, hou rekening met elkaar en neem de tijd.

Foto: Op de Zwarteweg is een duidelijke oversteek gemaakt voor leerlingen van de Triade. Momenteel wordt hard gewerkt aan de buiten-inrichting. Op dinsdag 27 augustus is de officiële ingebruikname van het nieuwe kindcentrum (met opvang en scholen).