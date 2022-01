Schiphol: Zo’n 800 vluchten per dag deze week

Schiphol – Deze week, van 24 tot 30 januari, verwacht Schiphol gemiddeld 800 vluchten per dag op de luchthaven. In februari stijgt dit aantal naar verwachting tot gemiddeld 950 vluchten per dag.

Geen onderhoud

Er vindt deze week geen gepland onderhoud plaats aan de start- en landingsbanen. Op welke banen geland of gestart wordt, hangt af van de weersomstandigheden, de beschikbaarheid van de banen en het aanbod van vliegverkeer.

In de week van 10 tot 16 januari waren er gemiddeld 831 vluchten per dag op de luchthaven. Schiphol had in haar vooruitblik gemiddeld 875 vluchten per dag verwacht. Het aantal vluchten was 68% ten opzichte van dezelfde week in 2019.

Baaninzet

De Polderbaan (32,5%) en Kaagbaan (31,6%) zijn van 10 tot 16 januari het meest gebruikt. De Zwanenburgbaan (14,4%), Aalsmeerbaan (13,1%), en Buitenveldertbaan (8,2%) zijn voornamelijk ingezet als tweede baan. De Schiphol-Oostbaan (0,2%) is een enkele keer ingezet.