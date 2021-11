Schiphol: Volgende week rond 950 vluchten per dag

Schiphol – In de week van 15 tot 21 november verwacht Schiphol gemiddeld 950 vluchten per dag op de luchthaven. Dit is een daling ten opzichte van vorige week. Tot eind november verwacht Schiphol gemiddeld rond de 955 vluchten per dag.

Vorige week, de week van 1 tot 7 november, waren er gemiddeld 974 vluchten per dag op Schiphol. In de vooruitblik had de luchthaven gemiddeld 985 vluchten per dag verwacht. Het aantal vluchten was 75% ten opzichte van dezelfde week in 2019. De Polderbaan (33,7%) en Kaagbaan (28,7%) zijn vorige week het meest gebruikt. De Buitenveldertbaan (13,5%), Zwanenburgbaan (11,8%) en Aalsmeerbaan (11,1%) zijn voornamelijk ingezet als tweede baan. De Schiphol-Oostbaan (1,2%) is een enkele keer gebruikt.

Inzet Aalsmeerbaan afgelopen week

De Aalsmeerbaan is in de week van 1 tot 7 november voornamelijk ingezet als tweede start- of landingsbaan tijdens piekmomenten. De Aalsmeerbaan is op dinsdag 2 november als startbaan ingezet, vanwege beperkte zichtomstandigheden en het niet beschikbaar zijn van de Kaagbaan. Vanwege diezelfde redenen is de Aalsmeerbaan op donderdag 4 en vrijdag 5 en zondagavond 7 november ingezet als landingsbaan vanuit het zuiden.

Inzet Zwanenburgbaan

De Zwanenburgbaan is in de week van 1 tot 7 november ingezet als tweede start- of landingsbaan tijdens piekmomenten. In de ochtend van dinsdag 2 november is de Zwanenburgbaan ingezet als landingsbaan richting het zuiden als gevolg van werkzaamheden aan de Kaagbaan.