Schaatspret in hartje Mijdrecht

Mijdrecht – De ijsbaan in het centrum van Mijdrecht blijft een magneet voor jong en oud deze kerstvakantie. Het is er doorgaans gezellig druk: glijdende schaatsen, rode wangen en vooral veel gelach.

Onze fotograaf trof drie vriendinnen die niet alleen sierlijk over het ijs gingen, maar ook met plezier voor de camera poseerden. “We doen alsof we professioneel zijn, maar eigenlijk proberen we gewoon niet te vallen,” grapt één van hen terwijl ze een gekke bek trekt. Het plezier spat eraf; een typisch winterbeeld dat je doet verlangen naar warme chocolademelk na afloop.

Gekke bekken trekken op de ijsbaan. Foto: Wilco de Vries