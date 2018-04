Schaapscheerfeest op kinderboerderij

Aalsmeer – Kinderboerderij Boerenvreugd viert haar 25-jarig bestaan met een aantal feestelijke evenementen. In de meimaand staan er bij de kinderboerderij in het Hornmeerpark twee leuke activiteiten op het programma.

Scheren en wolspinnen

Op woensdag 16 mei is ’s middags het schaapscheerfeest. Tussen 13.00 en 16.00 uur zullen de schapen van de boerderij geschoren worden. Er zal tijdens het scheren veel verteld worden over schapen. Enkele kinderen mogen, als ze dat willen, de schaapscheerders helpen bij het scheren. Wolspinster Ellen is ook aanwezig. Zij zal demonstreren hoe de wol met het spinnenwiel wordt gesponnen. Bij de lammetjes kijken is altijd leuk en natuurlijk kan er in de speeltuin gespeeld worden.

Feestelijke voorjaarsmarkt

Op zondag 27 mei wordt er op het boerderijterrein een voorjaarsmarkt gehouden. Een activiteit voor jong en oud! In de gezellige kraampjes kunnen allerlei artikelen worden gekocht. De vrijwilligers van de boerderij zullen vanuit de boerderijkraam zelfgemaakte cadeauartikelen, koekjes en snoepjes verkopen. Ook de supercoole Ibiza hairwraps kunnen deze dag gekocht worden bij de boerderijkraam. Naast de kraam van de kinderboerderij zijn er kraamhouders uit Aalsmeer en omstreken aanwezig. Vanuit de gezellige kraampjes zullen woonaccessoires, honingproducten, handgemaakte knuffels, jam, zeepjes, boeken, stroopwafels, sieraden en vele andere leuke cadeau artikelen verkocht worden.

Voor de kinderen zijn er spelletjes te doen en kan er geknutseld worden. De voorjaarsmarkt is deels overdekt. Bezoekers zijn tijdens de openingstijden van de boerderij van harte welkom, de voorjaarsmarkt is van 11.00 tot 16.00 uur.

Nog kramen beschikbaar

Er zijn nog enkele kramen beschikbaar voor de voorjaarsmarkt. Lijkt het u leuk om erbij te zijn als kraamhouder? Dan kunt u contact opnemen met de organisatie door een mail te sturen naar bestuur@boerenvreugd.nl.