Schaapscheerdersfeest bij Boerenvreugd

Aalsmeer – De schapen van kinderboerderij Boerenvreugd mogen hun winterjas weer uit! Op vrijdag 20 mei worden de schapen geschoren. Bezoekers zijn van harte welkom om te komen kijken bij dit evenement.

Spinster Ellen zal demonstreren hoe de wol met het spinnenwiel wordt gesponnen en in de tent kunnen schaapjes worden geknutseld.

Een kijkje nemen bij de jonge dieren is altijd leuk! Er zijn jonge lammetjes, konijntjes, cavia’s en kuikentjes op de boerderij. Het schaapscheerdersfeest is van 13.30 tot 15.30 aan de Beethovenlaan 118 in de Hornmeer.