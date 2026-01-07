Schaaktoernooi in Buurtkamer Abcoude

Abcoude – In de Buurtkamer Abcoude van Samens vond 23 december een schaaktoernooi plaats. Kinderen in de basisschoolleeftijd namen het tegen elkaar op, maar ook volwassenen deden fanatiek mee. De deelnemers kwamen uit Abcoude en Vinkeveen en speelden allemaal met hetzelfde doel: de tegenstander binnen de tijd schaakmat zetten.

Voor veel kinderen was het even wennen om met een schaakklok te spelen, maar ook bij de volwassenen was de tijdsdruk duidelijk voelbaar bij het bepalen van de volgende zet. Het toernooi was verdeeld in een groep beginners en een groep gevorderden. Bij de gevorderden gingen de prijzen naar de top vier spelers: Jurre (4), Jaguar (3), Rijk (2) en Prince (1). Bij de beginners waren de prijzen als volgt verdeeld: Reinout (4), Mees (3), Taeke (2) en Jazz (1).

Alle deelnemers gingen met een prijs naar huis. De sfeer was gezellig en gemoedelijk en iedereen was het erover eens: het was een geslaagd toernooi. Veel deelnemers gaven aan het leuk te vinden om in de meivakantie opnieuw samen te schaken. De Buurtkamer Abcoude stelt daarvoor graag opnieuw de ruimte beschikbaar en hoopt dat dit toernooi uitgroeit tot een terugkerend schaakevenement in Abcoude.

Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen zich nog steeds aanmelden voor de schaaklessen op dinsdagmiddag. Mocht er daarnaast behoefte zijn aan een extra schaakmiddag voor alle leeftijden, dan kan contact worden opgenomen met Stichting Samens / Karin van Dijk: k.vandijk@stichtingsamens.nl.

Op de foto: Kinderen aan zet in Abcoude. Foto: Selm-Bootsma.