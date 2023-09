Samenwerking Visit Aalsmeer en Green Park Handbal

Aalsmeer – Handbalvereniging Green Park Aalsmeer is zeer verheugd dat vanaf dit seizoen Visit Aalsmeer (beeldmerk promotie gemeente Aalsmeer) als partner wordt toegevoegd op het wedstrijd- en inloopshirt van de meervoudig landskampioen.

Green Park Handbal Aalsmeer is bijzonder trots op deze samenwerking met de gemeente. De gemeente Aalsmeer is tegelijkertijd trots op de fantastische prestaties van de enige topsport vereniging binnen de gemeente. De vermelding van het logo van Visit Aalsmeer op de spelersshirts draagt dit uit. Bovendien bevordert het de naamsbekendheid van het veelzijdige Aalsmeer als aantrekkelijke dag- en verblijfsbestemming zoals opgenomen in het lokale beleid. Naast de zichtbaarheid op het shirt zal Visit Aalsmeer ook te zien zijn op de boarding tijdens de thuiswedstrijden van de heren 1 in de Bloemhof. Het partnerschap is aangegaan voor de duur van drie seizoenen.

Belangrijk visitekaartje

Burgemeester Gido Oude Kotte: “De afgelopen jaren waarin Green Park Handbal Aalsmeer vier keer op rij landskampioen werd, had ik het voorrecht de mannen na de wedstrijd persoonlijk te feliciteren. De Aalsmeerse handbalvereniging doet al jarenlang mee in de landelijke top, met een grotendeels Nederlandse selectie en veel zelfopgeleide spelers. Green Park Handbal Aalsmeer is daarom een belangrijk visitekaartje voor onze gemeente. Er zijn veel betrokken vrijwilligers die zich inzetten om de vereniging te ondersteunen en naar een nog hoger niveau te tillen. Het gemeentebestuur, maar ik weet zeker dat ik dit ook namens veel inwoners kan zeggen, is daar bijzonder trots op!”

Mooie samenwerking

Voorzitter Mike van der Laarse van Green Park Handbal: “Wij zijn er heel blij mee dat de gemeente met Visit Aalsmeer onze club wil ondersteunen in de sportieve ambities. Tegelijkertijd zetten we hiermee niet alleen het handbal maar heel Aalsmeer nog mooier op de kaart. Er was al een goede samenwerking met de gemeente op het gebied van bijvoorbeeld breedtesport en de ontwikkeling van het Jac Stammespark. Die breiden we nu uit naar de topsport. We kijken uit naar de voortzetting van een mooie samenwerking!”