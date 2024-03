Samen werken in het Seringenpark

Aalsmeer – “Vele handen maken licht werk”, dat bleek maar weer toen vorige week een groep vrijwilligers het Seringenpark onder handen nam. Hovenier Harmen had al veel voorjaarswerk gedaan maar er waren nog voldoende klussen over voor de tien mannen en vrouwen die met harken en snoeischaren aan de gang gingen. Coniferen werden terug geknipt, vlinderstruiken gekortwiekt, rozen gesnoeid en seringenstruiken bijgeplant.

Aan het eind van de morgen was er al veel gedaan. Toch is er nog voldoende werk om nogmaals met een ploeg het park in te gaan. Vrijdagmorgen 22 maart gaat dat weer gebeuren. Mocht je ook een ochtend mee willen werken dan ben je van harte welkom. Je hebt echt geen ‘groene vingers’ nodig en voor gereedschap, handschoenen en koffie wordt gezorgd. Je leeftijd maakt ook niets uit. De jongste vrijwilliger is twintig jaar en de oudste vierentachtig. Vanaf half 10 is de groep in het park en de vrijwilligersvinden het fijn nieuwe mensen te ontvangen. Meer weten over het Seringenpark? Kijk dan op https.seringenpark-aalsmeer.nl. Op de website is te zien hoe mooi en bijzonder dit echt Aalsmeerse park met onder andere 125 variëteiten seringen.

Voor inlichtingen over meewerken in het park kan een mail gestuurd worden naar seringenpark@gmail.com of bel naar 0297-327485.