Samen stilstaan bij Coming Outdag

Uithoorn – Zoals elk jaar staat de gemeente Uithoorn stil bij Coming Outdag. Op Coming Outdag, die jaarlijks op 11 oktober plaatsvindt, wordt gevierd dat je in Nederland openlijk voor je seksuele geaardheid of genderidentiteit uit mag komen en dat je mag zijn wie je bent.

Burgemeester Pieter Heiliegers en wethouder José De Robles heetten op die dag een groep leerlingen van Vakcollege Thamen en de Uithoornse schrijver Ties de Bresser welkom. Zij gingen met elkaar in gesprek over de betekenis van deze dag en het feit dat het zo belangrijk is dat iedereen er in Uithoorn/De Kwakel mag zijn.

Op Thamen wordt veel aandacht aan het onderwerp besteed. Zo is er een ‘Gender and Sexuality Alliance-groep’ opgericht om te laten zien dat zij vinden dat iedereen op hun school de vrijheid heeft te kunnen zijn wie ze zijn, zonder zich daarvoor te hoeven verantwoorden. “De school is mijn veilige plek,” gaf een leerling aan.

Ties de Bresser schreef een boek ‘De dans van angst en verlangen’, over zijn transitie; de reis om eindelijk de man in hem de rust en de ruimte te geven waarbij het gaandeweg noodzakelijk bleek om ook een fysieke transformatie te doorlopen. Hij overhandigde een exemplaar van het boek aan de leerlingen. Heel open vertelde de schrijver welke tegenslagen hij heeft moeten overwinnen. Het was geen gemakkelijke weg. Enkele traantjes werden weggepinkt.

Na de overhandiging mochten de leerlingen en de schrijver de regenboogvlag hijsen. Deze vlag wappert elk jaar op Coming Outdag bij het gemeentehuis. Om te laten zien dat iedereen welkom is in de gemeente Uithoorn. De leerlingen en de schrijver gaven aan dat dit gebaar hen steunt. De Bresser: “Dankbaar dat mijn woonplaats dit standpunt inneemt voor haar inwoners. Elke keer als ik deze vlag zie, maakt mijn hart een sprongetje. Dan weet ik dat ik niet alleen sta. In mijn ogen is deze vlag van eenieder. Het staat voor jezelf mogen zijn. Voor verbinding en liefde.” Na afloop was iedereen het erover eens: het was een indrukwekkende ochtend, waar respect naar elkaar de boventoon voerde. En zo hoort het ook.