Vinkeveen/Mijdrecht – Bij Zonnehuis Zuiderhof in Vinkeveen is maandag 1 september de aftrap gegeven voor een bijzonder initiatief: de zwerfafvalbrigade van Zonnehuisgroep Amstelland. Cliënten gaan zich samen met medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners en samenwerkingspartners actief inzetten voor een schonere leefomgeving. Het initiatief werd feestelijk geopend door wethouder Maarten van der Greft van gemeente De Ronde Venen.

Tijdens de openingsbijeenkomst benadrukte Michiel Wassenaar, directeur Zorg & Welzijn bij Zonnehuisgroep Amstelland, het belang van samenwerking en maatschappelijke betrokkenheid. “Het is prachtig dat onze cliënten samen met buurtbewoners actief bijdragen aan een schonere en duurzamere leefomgeving.”

Grote waardering

De symbolische openingshandeling bestond uit het verwijderen van een strik van afvalgrijpers, uitgevoerd door Wassenaar, wethouder Van der Greft en twee cliënten. “Ik heb grote waardering voor mensen die zich inzetten voor hun buurt”, zei Van der Greft. “Met zo’n hart voor groen wordt De Ronde Venen alleen maar mooier.”

De zwerfafvalbrigade zal regelmatig actief zijn rondom de locaties Zuiderhof in Vinkeveen en Majella in Mijdrecht. Cliënten van de dagbesteding, bewoners, medewerkers en vrijwilligers trekken gezamenlijk op in de strijd tegen zwerfafval. Het initiatief verbindt maatschappelijke betrokkenheid met beweging, ontmoeting en het versterken van de leefomgeving.

“Het enthousiasme is hartverwarmend” weet Joran de Jong, vrijwilligerscoördinator bij Zonnehuisgroep Amstelland. “Voor onze cliënten is het waardevol om actief deel te nemen aan de samenleving. Samen met vrijwilligers zetten we ons in voor een schoner De Ronde Venen.”

Het project is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met NME De Ronde Venen/De Woudreus en het KIEM-fonds. Beide organisaties ondersteunen het initiatief met materialen, advies en praktische hulp.

De zwerfafvalbrigade: samen sterk voor duurzaamheid. Foto: aangeleverd.