Samen Pramenrace kijken in tuin Zorgcentrum

Aalsmeer – Ook dit jaar had de Jongerengroep van Stichting SAM de bewoners van de diverse locaties van Ons Tweede Thuis uitgenodigd om in de mooie tuin van het Zorgcentrum naar de Pramenrace te komen kijken. Er werd een grote opkomst verwacht, er was namelijk een verdubbeling in het aantal aanmeldingen ten opzichte van vorig jaar! Het was erg warm, maar dat mocht de pret niet drukken. Er werd af en aan gelopen met water en limonade om de gasten goed gehydrateerd te houden en er waren een heel aantal partytenten geregeld om niet in de directe zon te hoeven zitten.

En wat was het leuk dat een aantal pramen nog iets extra’s voor de bewoners van OTT in petto had. Er werd een orkest voorgevaren die speciaal een prachtig nummer speelde; van een andere praam kregen nagenoeg alle gasten een bosje bloemen uitgereikt; en natuurlijk werden allen voorzien van de mooiste shows vanaf de pramen inclusief waterpistolen en geldkanonnen.

Na de lunch, nog meer drankjes en een ijsje keerden de gasten weer huiswaarts en konden zij terugkijken op deze mooie dag. Jongerengroep SAM verheugt zich, net als waarschijnlijk alle gasten, alweer op volgend jaar en hoopt deze fantastische activiteit weer te kunnen organiseren. Zwaaien jullie dan weer naar de bewoners van OTT?

Stuur voor meer informatie over de jongerengroep van Stichting Sam of voor aanmelding om te helpen bij een van de activiteiten een mailtje naar jongerenstichtingsam@gmail.com.