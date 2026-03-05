SAM zoekt vrijwilligers voor rolstoelwandelingen

Aalsmeer – Op 3 februari is de rolstoelwandelgroep van Stichting SAM weer bij elkaar gekomen. Na een lange winterperiode was dit een mooi moment om elkaar opnieuw te ontmoeten tijdens een gezellig twaalfuurtje bij Brasserie Kloosterhof.

Tijdens deze bijeenkomst is het nieuwe loopplan uitgedeeld en is afgesproken om begin maart weer te starten. Dinsdag 3 maart, was het zover: op een prachtige zonnige dag gingen enkele bewoners van het Kloosterhof weer mee op rolstoelwandeling. Er is volop genoten van de wandeling, van elkaars gezelschap en van het mooie weer.

Om met een grotere groep bewoners van de zorgcentra te kunnen wandelen, zijn dringend vrijwilligers nodig. Er wordt iedere dinsdagmiddag gewandeld, afwisselend vanuit Kloosterhof, Rozenholm of Zorggroep Aalsmeer. Vrijwilligers kunnen zelf bepalen hoe vaak zij per maand meelopen.

Voor meer informatie en aanmelding kan contact worden opgenomen met coördinator Marry Koningen via 06-40024964.

Foto: De eerste rolstoelwandeling van Stichting SAM. Foto: aangeleverd