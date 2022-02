SAM jongeren op zoek naar vrijwilligers

Aalsmeer – Afgelopen zaterdagmiddag hebben de jongeren van Stichting SAM rode rozen en tekeningen bezorgd bij de ouderen in de zorgcentra in Aalsmeer speciaal voor Valentijnsdag! Dit om de ouderen een hart onder de riem te steken. Lijkt het jou leuk om vrijwilligerswerk te doen en ben je tussen de 15 en 30 jaar? Meld je dan nu aan om ook vrijwilliger te worden!

Stichting SAM is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die de gezellige jongerengroep willen versterken. Aanmelden kan door te mailen naar jongerenstichtingSAM@gmail.com of check SAM op Facebook of Instagram!