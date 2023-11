Salsa danslessen in De Balletzaal

Uithoorn – Op zondagavond 5 november is een proefles Salsadansen in De Balletzaal in Uithoorn. Salsa is hot! De muziek is vrolijk – een beetje ‘Caribe’ – en de zomer duurt 12 maanden per jaar. Geen ritme-gevoel? No problem! Twe linkervoeten? Dat is de specialiteit van Salsa Sirena. Nog Salsa leren dansen voor het eind van het jaar? Dat kan bij Salsa Sirena, de gezelligste club van de regio. Op 5 november is een openbare proefles in de Balletzaal in Uithoorn.

SalsaSirena specialiseert zich in Feelgood Dancing; Salsa- en Bachata-les op een ontspannen manier in een gecombineerde cursus, met humor, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Bij de cursussen ligt het accent op ‘social dancing’ en krijgen beginnende dansers de gelegenheid om het Salsadansen stapsgewijs te ontdekken. Dus heb je niet de ambitie om Nederlands Kampioen te worden, maar zou je wel elke week willen verheugen op een leuk avondje uit, kom dan dansen bij SalsaSirena!

Aanstaande zondag kunnen geïnterneerden de eerste les van de nieuwe cursus met docenten Peter en Bianca meedansen. Vervolgens mag je aan het eind van de les besluiten of je de rest van de cursus ook wil volgen. Kosten voor deze proefles zijn € 10,–. De les is van 19.30 uur tot 20.45 uur.

Locatie: De Balletzaal, Hugo de Grootlaan 1 in Uithoorn. Belangstellenden zijn welkom mèt of zonder partner. In het laatste geval wordt er naar gestreefd om een passende match te maken met een andere danser. Meer informatie is te vinden op www.salsasirena.nl en www.deballetzaal.nl.

Foto: Stephen Cassidy – Salsasupply.