RVB presenteert nieuwe website en verkiezingsprogramma

De Ronde Venen – “Het is heel belangrijk als je in de Ronde Venen woont dat je daar een goed gevoel bij hebt. Ronde Venen Belang vindt dat die zaken niet alleen door de gemeente moeten worden bepaald. Daarom doet Ronde Venen Belang het anders”, zo laat Ronfde Venen Belang in een persbericht weten: “Niet alleen de politieke partijen bepalen hoe de zaken in jouw gemeente worden geregeld. Jij kan daar een belangrijke stem in hebben. Deze week heeft Ronde Venen Belang de nieuwe website gelanceerd en het verkiezingsprogramma bekend gemaakt. Inwoners hebben meegeschreven aan het verkiezingsprogramma: Jij mag het zeggen! “Ronde Venen Belang is een inwonerpartij waarbij het niet belangrijk is wie er op de verkiezingsposter staat. Dus geen persoonlijk belang, maar open en eerlijk. Wij gaan aan de slag met de zaken die voor jou zo belangrijk zijn. Wij doen dat niet in ons eigen belang. Geen persoonlijk belang, maar open en eerlijk. Daarom is het voor ons belangrijk dat we weten wat jij vindt. Daar kunnen wij wat mee en daar doen we ook wat mee! Dat kunnen we niet alleen, maar samen krijgen we het voor elkaar!

Ronde Venen Belang houdt van aanpakken. Zo hebben we de afgelopen jaren al heel wat voor elkaar gekregen. Ronde Venen is een echte inwonerpartij waar de inwoner mee praat. Inwoners hebben dan ook meegedacht en meegeschreven aan ons verkiezingsprogramma. Als je met ons mee wil bepalen of je mening wil delen, neem dan contact met ons op. Ga snel naar onze vernieuwde website of bezoek onze Facebookpagina en laat een PM achter. Of nog een beter een berichtje, een foto of een leuk filmpje. Jij mag het zeggen!”, aldus Ronde Venen Belang