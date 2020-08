Uithoorn – Zondagmiddag kwam bij de politie een binnen over melding geweld in de Plesmanlaan Uithoorn. Buurtbewoners hoorden een vrouw vreselijk gillen en hebben de hulpdiensten gewaarschuwd. Die rukten uit met twee ambulances, traumahelikopter en meerdere politievoertuigen. Uiteindelijk is de heli niet geland en hebben de ambulances niemand mee hoeven nemen en keerde na drie kwartier de rust terug in de straat. Wat er precies gebeurd is werd niet bekend gemaakt (foto Jan Uithol)