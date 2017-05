Ruime overwinning Thamen honkballers

De Kwakel – Afgelopen zondag 14 mei waren de honkballers van Thamen op bezoek bij Flying Petrels in Purmerend. Flying Petrels had tot op heden alleen weten te winnen van RCH/Pinguins. Thamen wist in de tweede inning een punt te scoren, Gijs Rikken sloeg een tweehonkslag. Mike van Rekum sloeg een honkslag en Rikken kwam op het derde honk en door een wilde worp wist Rikken te scoren: 0-1. Thamen liep in de derde inning verder uit. Maikel Benner kreeg vier wijd en Menno Schouten sloeg een tweehonkslag. Rikken sloeg een honkslag waarop Benner en Schouten konden scoren: 0-3. En ook in de vierde inning sprokkelde Thamen er weer 2 punten bij. Rick Groen kreeg vier wijd, passeerde het tweede honk en kon het derde honk bereiken op de honkslag van Wietse Cornelissen. Groen scoorde op een doorgeschoten bal en Cornelissen scoorde op de honkslag van Riordon van Loenen: 0-5. In de gelijkmakende vijfde inning wist Flying Petrels pas iets terug te doen: 1-5.

In de zevende slagbeurt kwam de bal van Benner net twee meter te kort voor een homerun, maar hij sloeg wel een tweehonkslag. Schouten sloeg daarna wel de homerun en zo kwam de stand op 1-7. Rikken kreeg vier wijd en kon het tweede honk stelen. Groen sloeg een honkslag waar Rikken op kon scoren. Groen kwam op het derde honk door een hit van Cornelissen en kon scoren op een doorgeschoten bal. Cornelissen scoorde daarna nog op een veldfout die werd gemaakt op de hard geslagen bal van Jelle Vogelaar en toen stond het opeens: 1-10. De verdediging van Thamen deed het ondertussen prima en behalve een sporadische honkloper kwamen de mannen van Flying Petrels niet erg ver. In de achtste inning wisten Rikken, van Rekum en Groen nog te scoren via honkslagen en de tweehonkslag van Van Loenen: 1-13. Flying Petrels wist nog 1 punt te scoren en zo kwam de uitslag na acht volledige innings op 2-13 voor Thamen.

Vrijdag 19 mei krijgen de honkballers van Thamen om 19.30 uur Vennep Flyers uit Nieuw-Vennep op bezoek.