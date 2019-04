Rotonde in Uithoorn geweldig opgeknapt

Waar goede samenwerking toe kan leiden!

Uithoorn – Al jaren is de rotonde bij de Christinalaan/Thamerlint een doorn in het oog van bewoners en ondernemers van het Oude Dorp.Na de geslaagde renovatie van het Thamerlint was de rotonde een ongeorganiseerde stapel stenen met een mistroostige aanblik van een verlaten industrieterrein. Regelmatig waren commissie Thamerlint en Stichting Oranjebuurt in gesprek met de gemeente over de uitstraling van de rotonde en met succes!

In een constructieve samenwerking van de gemeente met de bewoners is daar nu verbetering in gekomen. De gemeente zorgde voor een (tijdelijke) aanpassing van de rotonde en vulde deze met teeltaarde, de bewoners zorgde voor de beplanting.

DUOplant werd benaderd en stapte enthousiast in: DUOplant leverde de planten.

De bewoners hebben, in een mooie buurtactie, de planten gepland met een geweldig resultaat. Het ziet er prachtig uit. Er wordt nog nagedacht door de bewoners over de bewatering in droge tijden; goede ideeën zijn van harte welkom. (thamerlintuithoorn@gmail.com, stichtingoranjebuurt@gmail.com)

Dit is zoals het moet; mooie initiatieven uit een buurt en een gemeente en ondernemers die daaraan meewerken.