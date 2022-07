Rotaryclub organiseert barbecue met Oekraïners!

De Ronde Venen – Rotaryclub Vinkeveen-Abcoude organiseert deze zomer een aantal activiteiten samen met de Oekraïners in de gemeente De Ronde Venen. De eerste activiteit was een barbecue op eiland 4 in Vinkeveen op 11 juli met ruim 60 Oekraïners. Een grote groep fietste daar onder begeleiding van drie Rotarians naar toe. Voor wie niet kon fietsen was er vervoer per auto.

Zodra ze op het eiland aankwamen, gingen de kinderen spelen in het ondiepe water of op het grasveld. De volwassenen installeerden zich, wachtend op de dingen die komen gingen. Na een welkomstwoord van de voorzitter werd de barbecue in gereedheid gebracht en kort daarna konden de borden worden gevuld. Al gauw vormde zich een lange rij wachtenden. De koks en koksmaatjes bakten heerlijke broodjes hamburgers. Met lekkere garnituur en saus kon ieder zijn eigen broodje maken. Het bier en de limonade stonden koel klaar voor gebruik.

Na de maaltijd werd er nog een poosje gepraat en gespeeld en rond acht uur keerde iedereen weer tevreden naar huis, blij voor deze paar onbezorgde uurtjes. Op 22 juli is onze volgende zomeractiviteit bij de Jeu de Boulesclub in Abcoude.