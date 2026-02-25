Rotaryclub Aalsmeer-Uithoorn steunt Droomdisco

Aalsmeer – Al 12 jaar organiseert Pauline Koekebakker met haar team maandelijks een disco-avond in The Beach in Aalsmeer. Deze avond is speciaal bestemd voor mensen met een beperking zodat zij op een veilige en beschermende manier uit kunnen gaan. Veel deelnemers aan de disco avonden wonen in een van de instellingen van Ons Tweede Thuis, anderen wonen thuis bij hun ouders. Naast de disco-avonden is er ook een plek waar begeleiders en ouders elkaar ontmoeten totdat hun pupillen weer naar huis gaan.

Na 12 jaar is de apparatuur van de stichting aan vervanging toe. Ook de thema-decoratie die elke maand bedacht wordt om de zaal sfeervol aan te kleden moet vernieuwd worden. Daarnaast komt het 12,5-jarig bestaan eraan, een bijzonder moment dat ze graag uitgebreid willen vieren. Stichting Droomdisco is een crowdfundingsactie gestart. Rotaryclub Aalsmeer-Uithoorn steunt dit mooie initiatief met een bedrag van €500. Donderdag 19 februari werd de cheque uitgereikt aan Pauline Koekebakker, initiatiefnemer en organisator van de Droomdisco.

Foto aangeleverd.