Mijdrecht – Vrijdagmiddag is rond het middaguur brand ontstaan bij reparaties aan het dak van keuken- en badkamerspecialist Intermat aan de Constructieweg in Mijdrecht.

Nadat de eerste brandweerauto’s ter plaatse waren werd direct opgeschaald naar middelbrand omdat het vuur zich al had uitgebreid naar de isolatie onder het dak. Alle werknemers en bezoekers konden het grote pand op tijd verlaten en niemand raakte gewond. Kort erna werd zelfs grote brand gegeven, zodat de brandweer uit de regio ook met meerdere voertuigen uitrukte. Men nam geen enkel risico dat de brand zich binnen of op het dak verder kon uitbreiden.

Wateraanvoer vanaf diverse punten lag klaar, een tweede ladderwagen van brandweer Amstelveen werd opgesteld en ook het droneteam van de brandweer kwam ter plaatse en volgde met warmtebeelden vanuit de lucht nauwkeurig de situatie. Na het nodige slijp en zaagwerk op dak werd de kern van het vuur bereikt en afgeblust. De constructieweg was geruime tijd gedeeltelijk afgesloten. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen hoe de brand is ontstaan, maar vuur doorslag bij het dakdekken ligt voor de hand. Binnen is forse rook- en waterschade ontstaan.

Rook- en waterschade na brand bij Intermat in Mijdrecht. Jan Uithol.