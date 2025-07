Rondleiding nieuwbouw Kootpark-Oost: eerste woningen bijna klaar

Uithoorn – Wethouders Jan Hazen en Ferry Hoekstra van de gemeente Uithoorn en Stijn Vos van woningcorporatie Eigen Haard kregen onlangs een rondleiding over het bouwterrein van het nieuwbouwproject De Nieuwe Connectie in de wijk Kootpark-Oost. Samen met enkele andere medewerkers van de gemeente kregen zij, onder begeleiding van bedrijfsleider Arco Oussoren van ontwikkelaar en bouwer UBA, een kijkje in de voortgang van de bouw.

Belangrijke stap

De eerste woningen van zowel Eigen Haard als UBA zelf worden binnenkort opgeleverd. Het gezelschap was onder de indruk van de snelheid, zorgvuldigheid en kwaliteit waarmee gebouwd wordt. “De ontwikkeling van Kootpark-Oost is een prachtig voorbeeld van hoe we als gemeente samen met partners werken aan een toekomstbestendige woonomgeving voor een gemengde doelgroep,” aldus wethouder Jan Hazen, portefeuillehouder Ruimtelijke ontwikkeling. “Het is mooi om te zien hoe een voormalig bedrijventerrein transformeert tot een levendige woonwijk. Dit is een belangrijke stap voor de gemeente Uithoorn.”

Nieuwe kansen voor inwoners

Ook wethouder Ferry Hoekstra, portefeuillehouder Wonen, benadrukt het belang van de nieuwe woningen voor de inwoners van Uithoorn: “De vraag naar betaalbare en passende woningen is groot. Met de ontwikkelingen van Eigen Haard bieden we ook jongeren, gezinnen en mensen met laag- en middeninkomens nieuwe kansen om in Uithoorn te (blijven) wonen. Dat is van grote waarde voor de leefbaarheid en doorstroming op de woningmarkt.”

Van werken naar wonen

Kootpark-Oost, gelegen tussen de Koningin Máximalaan, de Burgemeester Kootlaan en de Zijdelweg, verandert van een bedrijventerrein in een wijk waar wonen en werken samengaan. Voormalige bedrijfslocaties, zoals de busremise van Connexxion, het Rabobankgebouw en een autogarage, maken plaats voor woningbouw. Voorzieningen zoals de brandweer blijven in de wijk aanwezig en de ALDI keert terug met extra nieuwbouw. Woningen sociale huurappartementen, grondgebonden woningen en woningen voor jongvolwassenen tot 35 jaar. Voor woongroep Dalí zijn boven de ALDI negen appartementen gereserveerd voor jongeren met een autismespectrumstoornis. Deze woongroep is ontstaan uit een bewonersinitiatief. Met een stedenbouwkundige visie als leidraad zorgt de gemeente ervoor dat de wijk in elke fase van (her)ontwikkeling goed blijft aansluiten op de bestaande omgeving, met extra aandacht voor groen, verkeersveiligheid en duurzaamheid. Zo wordt de grote parkeerplaats op termijn omgevormd tot een groen parkje.

Wethouders Ferry Hoekstra en Jan Hazen, derde en vierde van links, bezochten de nieuwbouw van Kootpark-Oost. Foto: gemeente Uithoorn.