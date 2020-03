Rondje wandelen: Een fijne en gezonde optie

Aalsmeer – Volgens de richtlijnen van het RIVM mogen we nog wel naar buiten. Geadviseerd wordt om sociale contacten te beperken en afstand te houden. Een rondje lopen is daarom een fijne optie.

Wandelen kan vanaf de voordeur, zorgt voor ontspanning, een frisse neus en bevordert de creativiteit, verlaagt je stressgevoel en verhoogt je productiviteit. Het is een goede manier om je conditie op peil te houden en is goed voor je weerstand.

In Aalsmeer kan in iedere buurt gewandeld worden. Overal is wel iets speciaals te zien. Neem de tijd voor de statige Dorpskerk in het Centrum, de bloesembomen in Nieuw-Oosteinde en de fraaie nieuwbouw in Kudelstaart. Of ga naar het Seringenpark of het Heegstrapark in Zuid of ontdek het waterrijke Hornmeerpark waar nog hard gewerkt wordt aan uitbreiding met allerlei sportieve facetten.

Her en der vrolijke veldjes met krokusjes.

Half februari zijn op diverse plaatsen in de gemeente extra bloemen en groene struiken geplant. Dit naar aanleiding van de oproep van de gemeente wat inwoners graag willen zien in hun gemeente. Meer bloemen en planten was iets wat in de vele ideeën terugkwam en hiermee is de gemeente al aan de slag gegaan. De eerste resultaten zijn nu reeds te zien. Naast her en der kleurige narcissen nu ook vrolijke veldjes met krokusjes op diverse plekken Aalsmeer en Kudelstaart.

Blijf fit en gezond en geniet van de mooie gemeente Aalsmeer!