‘Rondje cultuur’ voor middelbaar onderwijs

Aalsmeer – Op dinsdag 14 november stroomde het Stadsplein vol met pubers, want het was weer tijd voor het jaarlijkse ‘Rondje Cultuur’. Tijdens deze culturele ronde maken alle tweedejaars leerlingen van de middelbare scholen uit Amstelveen, waaronder 1300 leerlingen uit Aalsmeer, kennis met de culturele organisaties en hun aanbod.

Interactief

Verdeelt over vier blokken bezochten de leerlingen een workshop en een voorstelling. De leerlingen van de Panta Rhei gingen in de ochtend naar de voorstelling ‘Romeo en Julia’. Tijdens deze interactieve voorstelling brachten de leerlingen ideeën in voor het verloop van het verhaal. Daarnaast kreeg een groot deel van de leerlingen een rol in het spel. Ook de rol van Romeo en Julia moest door leerlingen worden ingevuld. Dit zorgde voor een hoop spanning op de tribune.

Geprikkeld

De leerlingen van het Hermann Wesselink College, het Amstelveen College en het Keizer Karel College woonden de voorstelling ‘Amar speelt Ali’ in Schouwburg Amstelveen bij. Tijdens deze voorstelling speelde cabaretier Amar verschillende soorten Ali’s, werden vooroordelen keihard bevestigd en werden de leerlingen flink geprikkeld om na te denken. Deze eerste kennismaking met cabaret was voor veel leerlingen onvergetelijk en de reacties na afloop waren dan ook zeer enthousiast.

Naast dat de leerlingen een voorstelling bezochten, deden zij ook mee aan een workshop bij één van de organisaties.

Achter de draaitafels

In de Muziek- en Dansschool konden de leerlingen een rap maken, dansen en drummen op grote samba-drums. Bij de Kunstuitleen werden de leerlingen geconfronteerd met zichzelf en elkaar tijdens de workshops performance arts. P60 had een DJ-workshop, waar de leerlingen zelf achter de draaitafels mochten staan, om in de voetsporen van hun held Martin Garrix te treden.

Bij de Bibliotheek maakten de leerlingen een stopmotionvideo, terwijl een deur verderop, bij het Cobra Museum, een interactieve rondleiding werd aangeboden. Iets verder van het stadsplein af, namelijk bij SAKB en Museum Jan van der Togt, konden de leerlingen beeldend aan de slag. Zo was er de altijd populaire workshop ‘Kunstbokalen’ en werd er gewerkt aan de ideale droomstad in het atelier van SAKB.

Verlagen drempel

Met het Rondje Cultuur wil de gemeente Amstelveen, in samenwerking met het Loket Cultuureducatie Amstelland, alle leerlingen kennis laten maken met hun culturele omgeving. Door bij elke organisatie workshops en voorstellingen aan te bieden die aansluiten bij de belevingswereld van de scholieren hopen zij de drempel tot deze organisaties te verlagen.