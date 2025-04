Rondeveense Topper voor kids met maatschappelijke betrokkenheid

De Ronde Venen – Vijf kinderen uit De Ronde Venen hebben een Rondeveense Topper ontvangen. Zij kregen de onderscheiding voor hun bijzondere maatschappelijke inzet en het feit dat zij een voorbeeld zijn voor hun omgeving en anderen. De Toppers zijn door burgemeester Maarten Divendal en wethouder Maarten van der Greft persoonlijk aan de kinderen uitgereikt. Ook kinderburgemeester Nina van Kouwen was erbij aanwezig.

De Ronde Venen zet jaarlijks kinderen in het zonnetje die zich maatschappelijk inzetten en daarmee een voorbeeld zijn. Door betrokken te zijn bij mensen om zich heen inspireren deze kinderen anderen. Ze dragen bij aan een schonere samenleving, waarin we voor elkaar zorgen en naar elkaar omkijken. Hiervoor verdienen zij een Rondeveense Topper. De uitreiking van de Topper was voor de kinderen een grote verrassing. De burgemeester en de wethouder bezochten voor de uitreiking de kinderen in hun klas, bij hun club of thuis om hen met de onderscheiding te verrassen. Daar waren ook hun ouders en grootouders bij aanwezig wat de verrassing des te groter maakte.

Mooiere en betere gemeente

Burgemeester Maarten Divendal is enorm trots op de Rondeveense Toppers. “Het is mooi om te zien hoe deze kinderen – en soms ook hun klasgenoten, vriendjes en vriendinnetjes – naar de wereld kijken en hoe ze hun steentje bijdragen aan een mooiere samenleving. Ze zijn daarmee een voorbeeld voor alle jongeren in De Ronde Venen.” Wethouder Maarten van der Greft vult aan: “Kinderen geven ieder op hun eigen manier invulling aan betrokkenheid bij hun omgeving. Dat zie je ook dit jaar bij de Toppers die we hebben uitgereikt. Ondanks de verschillende doelen, spannen ze zich allemaal in voor een mooiere en betere gemeente. Dat verdient de waardering van ons allemaal.’’

Voor KiKa

Ischa Borensztajn (9) is leerling van de Paulusschool in Abcoude en was op school de aanjager van de KiKa korte broek-actie. De hele Paulusschool liep in de week voor de kerstvakantie rond in korte broek om te laten zien dat zij kinderen met kanker niet in de kou laten staan. De school haalde daarmee ruim 6.000 euro op.

Juliette Wagener (11) is leerling van de Pijlstaartschool in Vinkeveen en doneerde in de zomer haar haar aan Stichting Haarwensen. Ook zwom zij mee met ‘Swim To Fight Cancer’. Dit alles doet ze geheel uit eigen initiatief. Ook is ze enorm behulpzaam naar haar klasgenoten en kan ze heel goed helpen tijdens het samenwerken. Beide kinderen kregen de Topper in hun klas uitgereikt.

Reddingsbrigade

Hanna Noordegraaf (13) en Florinde van Marsbergen (14) zijn beiden lid van Reddingsbrigade De Ronde Venen. Zij kregen de Topper uitgereikt in het Veenweidebad waar zij met hun club bij elkaar waren. Hanna geeft elke zaterdagochtend met veel passie zwemles aan kinderen voor het ABC-zwemdiploma en is bij de reddingsbrigade een onmisbare kracht. Haar toewijding en enthousiasme maken haar lessen een groot succes. Daarnaast heeft Hanna dit jaar twee keer als Lifesaver toezicht gehouden bij zwemwedstrijden, zoals De Hoef Sportief, waar ze haar vaardigheden en verantwoordelijkheidsgevoel heeft laten zien.

Passie voor zwemmen

Florinde is een toegewijde en enthousiaste instructeur. Haar passie voor zwemmen en haar geduld met de kinderen maken haar lessen zowel leerzaam als plezierig. Florinde’s inzet en betrokkenheid zorgen ervoor dat elk kind zich op zijn gemak voelt en met vertrouwen leert zwemmen. Haar constante aanwezigheid en positieve invloed maken haar een onmisbare kracht binnen Reddingsbrigade De Ronde Venen.

Strijd tegen zwerfafval

Niek de Rooij (11) kreeg de Topper vanwege zijn strijd tegen zwerfafval. Voorafgaand aan de uitreiking werd hij bij wijze van verrassing door medewerkers van de gemeente met een vuilniswagen opgehaald om te laten zien hoe afval wordt opgehaald en verwerkt. Bij thuiskomst werd hij verrast met de Topper die hij kreeg. Regelmatig is hij langs de fietspaden langs de N201 en N212 te vinden om daar het afval dat in de bermen ligt op te ruimen en mee te nemen. In 2024 verzamelde hij op die manier bijna 7 kilo zwerfafval. Ook dit jaar gaat hij weer langs de wegen om De Ronde Venen netjes te houden.

Op de foto: Burgemeester Divendal overhandigde de onderscheidingen aan kids met maatschappelijke betrokkenheid. Foto: aangeleverd.