Rollatorwandelclub test boulevard Waterfront uit

Aalsmeer – Omdat het zulk prachtig weer was afgelopen woensdag heeft de Rollatorwandelclub de stoute schoenen aangetrokken en een expeditie uitgevoerd die al geruime tijd in de planning stond. Het uittesten van de nieuwe wandelboulevard Waterfront langs de Poel. Goed gemutst kwamen de deelnemers aan de start op het parkeerterrein van het Surfeiland. Twee gastheren van de beveiliging stonden paraat om de wandelaars uit te zwaaien, terwijl toch een beetje bezwaard werd vastgesteld dat het doorgangetje van het parkeerterrein naar de promenade niet breed genoeg is voor een rollator. Dat zou met de heggenschaar nog wel in orde gemaakt kunnen worden. De mannen van de beveiliging beloven dat ze dat aan de tuinmannen gaan vragen als ze die weer zien. Even een rondje om dan maar en eerst naar het puntje van de pier. Dat ging goed, en al snel stond er een rijtje rollatorwandelaars bij de boei. Terug over het pad en dan over het andere vak van het parkeerterrein, bij de surfclub. Daar is het wel breed genoeg om naar de promenade door te steken. En ja hoor, langs de heg en bochtje om, daar liep de hele rij langs het water, heerlijk in de zon, fris windje er bij, richting watertoren.

Stijl talud

Tot de watertoren, en toen weer terug. Precies. Niet voorbij de watertoren. Want bij de watertoren is een talud, dat gaat zo stijl naar beneden, dat vinden de rollatorwandelaars onverantwoord, daar beginnen ze niet aan. Want stel je voor dat je nog heelhuids beneden komt, hoe kom je er dan weer op? Nee, dat zou veel minder stijl moeten zijn, en ook parallel aan de dijk, niet richting de weg. En bovendien is er aan de andere kant van de watertoren een trap. Dat is ook niet rollator-proof. Dus: het andere deel van de promenade blijft voorlopig onontdekt gebied. Een volgende keer aan de andere kant starten is geen optie, want daar kunnen de chauffeurs niet parkeren om mensen te brengen. Maar ‘niet getreurd, geeft niks, mooi weertje, het kan niet stuk’ en zo liepen de wandelaars vanaf de watertoren terug richting Surfeiland, precies tot aan de picknickbank.

Gezellig picknicken

Daar waren door de chauffeurs nog wat tafeltjes en stoeltjes bijgezet en zo kon de hele ploeg op het eigengemaakte terras van de meegebrachte koffie en gebak genieten. De twee coaches waren jarig en er werd gezongen en genoten. Gezellig picknicken en nog lekker een uurtje extra genieten van het prachtige uitzicht over de Westeinder en dat heerlijke zonnetje. Na afloop hebben de chauffeurs hun passagiers weer opgehaald bij het Surfeiland, de beveiligers zijn uitgezwaaid en bedankt, alle tafels en stoelen weer ingepakt en teruggebracht naar waar ze geleend waren. Al met al was het een supergezellig, hartstikke leuk uitje, dat zeker voor herhaling vatbaar is.

Maar gemeente, investeerders en ontwerpers van dit Waterfront: Ga nog eens even kritisch kijken naar de toegankelijkheid, die zo hoog in jullie vaandel stond. Dan krijgen jullie het vast nog wel goed!