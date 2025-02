Uithoorn – Er was bij de Uithoornse roei- en kanovereniging Michiel de Ruyter aan de Amsteldijk-Zuid behoefte aan een roeibak. Dat is een bak waarin je op waterniveau zit en waar je met gaten in de bladen van de riemen kan roeien. Beginnende roeiers kunnen dan makkelijk de eerste beginselen van de sport leren. Leren roeien is in het begin best moeilijk, want je moet steeds en aantal achter handelingen achter elkaar uitvoeren. Ervaren roeiers kunnen ingesleten fouten afleren.

Er was eerst bedacht dat de handige mannen zelf een roeibak konden maken, maar dat viel toch niet mee bij het uitwerken van tekeningen. Besloten werd om er een roeibak te kopen. In januari werd de bak afgeleverd en het was een grote klus om hem nog in het water te krijgen. Daarna moest de roeibak vastgemaakt worden aan het huidige roeivlot. Handen moesten in het koude water bouten en rubbers vasthouden en aandraaien. Aan de andere kant van de roeibak werd nog een balk bevestigd, zodat de bouten niet te veel belast worden bij hoge golfslag.

Bij het testen bleek dat het voetenboord, daar zetten roeiers hun voeten in, niet in de juiste hoek stond. Het voetenboord moet in een hoek van 45 graden staan ten opzichte van de bodem van boot.

Zondag 23 februari werd de roeibak officieel in gebruik genomen. Zaterdag 12 april is er een open dag en iedereen kan dan kennis maken met de mooie boten van Michiel de Ruyter en uiteraard de roeibak. Veel instructeurs krijgen nu een cursus om nog beter roei-instructie te geven, zodat het nieuwe roeiseizoen goed van start kan gaan.

Zondag 23 februari werd de roeibak officieel in gebruik genomen. Foto: aangeleverd.