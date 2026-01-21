Robert Daalhuizen en Jim van Zwieten beste koppel

De Hoef – In De Springbok in De Hoef is vrijdag 16 en zaterdag 17 januari het traditionele Hans van Eijk Koppeldriebanden toernooi gespeeld, vernoemd naar de man die ervoor gezorgd heeft dat in zo’n kleine gemeente drie biljarts in het dorpshuis staan en velen kunnen genieten van de biljartsport.

Het toernooi wordt gespeeld met 24 koppels in zes poules. Het aantal te maken caramboles per koppel varieert op basis van speelsterkte tussen 9 en 17. Het winnende koppel van het jaar daarvoor kon hun titel niet verdedigen, omdat Jan van Veen in de loop van dat jaar was overleden. Hij behaalde de titel samen met Jos Lugtigheid, die nu samenspeelde met Piet Mosch.

Finalewedstrijden

Vrijdag wonnen zowel Hennie van Doorn/Rik van Zanten als John Beets/Donny Beets alle drie de wedstrijden in hun poule, waarmee zij zich plaatsten voor de finalewedstrijden. In de derde poule hadden drie koppels twee wedstrijden gewonnen en bepaalde het carambolepercentage, dat Jim van Zwieten/Robert Daalhuizen door mochten. Zaterdag meldde Johan Loman zich op het laatste moment af en moest de organisatie snel op zoek naar een vervanger, die in de persoon van Bart Peek werd gevonden. Bart was vrijdagavond met partner Sander Raadschelders uitgeschakeld, samen met Gijs Rijneveld werd hij nu wel poulewinnaar na drie winstpartijen. Koppel Jan van Doorn/Arijan Cornelissen wonnen hun poule met vijf punten na twee keer winst en een gelijkspel. In de laatste poule kwam het koppel Bert Loogman/Ray Kramer in hun laatste wedstrijd een carambole tekort, maar gingen zij op basis van carambolepercentage toch door.

Met zes poulewinnaars konden op alle drie de biljarts tegelijk de kwartfinales gespeeld worden. Twee wedstrijden werden overtuigend door de koppels Hennie van Doorn/Rik van Zanten en Bert Loogman/Ray Kramer gewonnen. De derde kwartfinale was een stuk spannender. Jim en Robert wonnen die met 11-9 van Jan van Doorn/Arijan Cornelissen. Het gelegenheidskoppel Gijs Rijneveld/Bart Peek werd als beste verliezer toegevoegd aan de halve finales. Zij stonden in die halve finale op winst tegen Bert en Ray, maar die laatste carambole lukte niet, waardoor Bert en Ray profiteerden en zich plaatsten voor de finale. Die andere halve finale was iets minder spannend, omdat toen Robert en Jim hun elfde carambole maakte Hennie en Rik er nog vijf tekortkwamen, mede omdat zij van alle koppels het hoogste aantal van 17 op tafel dienen te realiseren. In de finale begonnen Robert en Jim zo voortvarend, dat Bert en Ray geen schijn van kans meer hadden en Robert Daalhuizen/Jim van Zwieten terecht de wisselbeker in ontvangst mochten nemen.

De winnaars Robert Daalhuizen en Jim van Zwieten (rechts) met in hun midden Conny, de weduwe van Hans van Eijk, elke editie aanwezig om de prijzen uit te reiken. Foto: aangeleverd.