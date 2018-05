Rob Verlinden in Green Trade Center

Aalsmeer – De bijzondere potplant Platycodon Astra wordt in de spotlights gezet in het televisieprogramma Robs Grote Tuinverbouwing. De opnames hiervoor vonden dinsdag 22 mei plaats bij het Sakata/kwekerij Valstar ‘Inspiration House’ in het Waterdrinker Green Trade Center. Samen met Rob Verlinden laat de stylist van Waterdrinker in het programma zien wat je zoal met de Astra kunt doen.

Superstar

De Astra is een sierlijke plant die zijn naam te danken heeft aan de grote stervormige bloemen. De ‘superster’ in het potplantenassortiment is de ideale plant voor zowel binnen als buiten. En dit seizoen naast de vertrouwde kleuren blauw, roze, en wit, nu ook in het licht roze te verkrijgen. De Astra is niet alleen leuk voor thuis, maar ook bij uitstek geschikt als cadeauplant.

Tips

Pia Klatt, stylist van Waterdrinker, laat in het televisieprogramma diverse voorbeelden zien van het gebruik van de Astra, die de consument zelf eenvoudig kan namaken. Zo combineert zij de plant met Gypsophila muralis in een mooie pot. “De Astra moet je combineren met hetzelfde soort planten met dezelfde verzorging, niet met perkplanten”, geeft Rob als tip.

Verder laat Pia een pot-plant combinatie zien om op te hangen in een sfeervolle lantaarn en een pot-plant combi in een krans hangend aan een touw. “Hangen is hot”, zegt Pia. “Ja, maar dan vooral buiten, want je wilt thuis liever geen gaten in de muur boren”, vult Rob aan.

De opnames voor Robs Grote Tuinverbouwing worden op zaterdag 9 juni op SBS6 uitgezonden.

Foto: Pia Klatt in actie voor het televisieprogramma Robs Grote Tuinverbouwing.