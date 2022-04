RKDES steunt Salaba voor hulp aan Oekraïne

Kudelstaart – De voetbalderby op 3 april, RKDES tegen FC Aalsmeer, stond naast spanning en plezier ook in het teken van een actie voor Oekraïne. Er werd houdbaar voedsel ingezameld en de prijs van bier en wijn was éénmalig verhoogd. De extra opbrengst hiervan werd door RKDES verdubbeld. Dankzij een gezellige en drukke middag heeft RKDES uiteindelijk 1.000 euro kunnen overmaken aan Salaba voor Oekraïne.

Salaba is een bedrijf in de bloemenveiling van Aalsmeer met veel klanten in de Oekraïne. Eén van deze klanten stelt vrachtwagens beschikbaar die leeg naar Nederland gaan om weer vol met de door Salaba ingezamelde spullen terug te rijden naar de Oekraïne. De spullen worden in het binnenland van Oekraïne uitgedeeld aan honderden mensen die tijdelijk worden opgevangen door deze Oekraïense klant en soldaten aan het front in Kyiv, Marioepol en Charkov. Alle spullen komen dus direct terecht bij de mensen die het zo enorm nodig hebben.

RKDES bedankt iedereen die geholpen heeft om deze mooie donatie mogelijk te maken en bedankt in het bijzonder alle supporters van RKDES en FC Aalsmeer. Meer weten over deze actie of mogelijkheden om Salaba voor Oekraïne te helpen? Mail naar jeugdcommissie@rkdes voor meer informatie.