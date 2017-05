RKDES Heren 5 voor 3e jaar op rij kampioen

Kudelstaart – In de 5e klasse poule 11 bleef het dit seizoen tot het laatst onzeker welke club met de titel zou gaan strijken. De laatste maanden was het telkens stuivertje wisselen tussen RKDES Heren 5 en directe concurrent Buitenveldert. Maar afgelopen zondag was, na een mooie 2–6 overwinning uit tegen DIOS in Nieuw-Vennep, het kampioenschap voor de voetballers uit Kudelstaart een feit. Hoewel de uitslag anders doet vermoeden was het een spannende match waar de meegereisde supporters enthousiast meeleefden. Met deze overwinning is Heren 5 voor het derde achtereenvolgende jaar kampioen geworden. Een prestatie van formaat en voor de spelers een geweldige ervaring.

Foto: De spelers en coaches van RKDES 5. Achterste rij van links naar rechts: Jeroen de Jong, Kevin Bruine de Bruin, Patrick Fortier, Stefan Bakker, Ben Klaassen, Tom de Vries, Mike Verschueren, Bart de Jong, Chris de Bok en Laurens Pronk. Zittend van links naar rechts: Henry Bakker, Rob de Jong, Danny Bon, Robert Pronk, Jorn Postma, Brain van der Voort, Caspar Teeuwen en Wim Teeuwen. Liggend: Jos Hogenboom. Op de foto ontbreken wegens studiereis Mike Bisschop en Bram Janmaat.