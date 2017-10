Rijzenspelers speelt ‘Zondagskinderen’

Rijsenhout – Toneelvereniging De Rijzenspelers speelt 11, 17 en 18 november ‘Zondagskinderen’, een tragikomedie van Bob Larbey. Na de succesvolle opvoeringen van ‘de Woonboot’ (Haye van der Heijden) in april dit jaar, nu een tragikomedie. Een avondvullende voorstelling met een humorvolle, ontroerende kijk op vriendschap, onechtheid, zorg en de fysieke ongemakken van het ouder worden.

Twee bewoners hebben elkaar gevonden in hun strijd tegen de door hun zo gevreesde toekomst voor het ouder worden. Waar de een bang is voor de gevreesde ‘plastic zak in de broek’, is de ander bang dat hij ‘kierewiet’ wordt. Bij deze tragiek van het ouder worden in zo’n verzorgingstehuis, gooien de mannen hun voornaamste wapen in de strijd: humor!

Hoofdpersoon Kuiper neemt de aanwezigen mee in de wereld van een verzorgingstehuis. De dagelijkse routine wordt elke eerste zondag van de maand doorbroken door het bezoek van zijn dochter en haar man, maar ook de boeiende gesprekken met de verpleegster, de soms verrassende confrontaties met de poetsvrouw en de partijtjes schaak met zijn vriend Elburg brengen een welkome afwisseling. Op een dag echter komt zijn vriend niet op de afgesproken tijd opdagen…

Buiten ontroerende momenten en prachtige dialogen, kan er ook flink gelachen worden!

Zondagskinderen, regie door Remco Brandt, wordt opgevoerd op 11, 17 en 18 november in de Reede in Rijsenhout, Schouwstraat 14. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website: www.rijzenspelers.nl of telefonisch: 0297-327840.