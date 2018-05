Rick van AH wint Joppe biertapwedstrijd

Aalsmeer – In café Joppe vond afgelopen woendagavond 9 mei de (bijna) jaarlijkse biertapwedstrijd plaats. Het was druk en gezellig, maar er was ook spanning bij de achttien deelnemers. Een kleine helft minder deelnemers dan voorgaande keren overigens, maar mogelijk is de vakantieweken voor scholen hier debet aan. Het aantal bezoekers was er niet minder om. Volle bak! De deelnemers hadden fans (collega’s, vrienden en familie) meegenomen en ook zij waren best gespannen en natuurlijk enthousiast voor ‘hun’ biertapper.

Talent

De deelnemers werden beoordeeld door een acht-koppige jury bestaande uit Nienke, Dirk, Jan, Elmer en Ron namens Joppe en drie medewerkers van Heineken. De biertapwedstrijd is gewonnen door Rick de Rijk. De medewerker van AH was blij en best verrast. Een dag ervoor had hij voor de wedstrijd ‘even’ geoefend in Joppe en enkele biertjes getapt. En dan winnen! “Blijkbaar heb ik er talent voor”, aldus een nuchtere Rick.

Natuurlijk was hij bijzonder blij en met een glimlach van oor tot oor werd de bokaal in ontvangst genomen. Zal Rick de supermarkt verruilen voor een baan achter de bar? Op twee is medewerker Kelvin geëindigd en op drie oud-medewerkster Stella. Ook zij kregen een mooie prijs van Heineken en Joppe als aandenken.

Foto: Winnaars van de biertapwedstrijd: Kelvin (2) en rechts Rick (1).