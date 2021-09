Veenmuseum Vinkeveen op scholenbezoek

Vinkeveen – Het gesloten museum wil vernieuwen. Het plan is om een kleinschalig Veenmuseum te realiseren met veengereedschap en herinneringen aan de Vinkeveense veiling en de veentrekmachine. Het museum is dan wel gesloten maar het onderhoud aan de veentrekmachine (1896 -1975) moet altijd doorgaan wil deze nog enige bestaande complete machine niet verloren gaan.

Er zijn al vele vrijwilligers met het onderhoud van deze machine bezig geweest maar nu heeft Pim Berkelaar de restauratie op zich genomen. Hij heeft al heel wat werk verzet en dat is te zien. De machine begint weer kleur te krijgen en is voorzien van zijn originele naam Op Hoop van Zegen No2. Deze machine is speciaal gemaakt voor het trekken van veen onder de waterspiegel vandaan. Bij iedere trek werd er een strook veen tot 5 meter diep weggehaald waarvoor water in de plaats kwam en mede daardoor zijn de Vinkeveense Plassen ontstaan. Nu een natuur en watersportgebied voor recreanten.

Rondreizende aanvulling

Omdat het museum tijdelijk gesloten is heeft het een rondreizende aanvulling gekregen.Op uitnodiging komen vrijwilligers gratis naar scholen voor een lezing met veengereedschap.Een verhaal met filmpjes en foto’s over het ontstaan van het veen en hoe er werd gebaggerd met de hand en de veentrekmachine. Ook het vele handwerk dat werd gedaan vanaf het veen baggeren tot het eindproduct turfbrandstof.

De lezing van ruim 1 uur is geschikt vanaf groep (7) 8. Er is ook nog een mogelijkheid om met de groep de machine in het echt te gaan bewonderen.

Informatie kees@kentrop.com

Bezichtiging veentrekmachine

Zaterdag 11 september Open Monumentendag en zaterdag 9 oktober van 10.30 tot 15.00 uur bij zijn thuishaven Jachthaven Borger, Herenweg 240, Vinkeveen 3645DW. Ook zal de 80 pk Bronsmotor (1924) weer opgestart worden met zijn specifieke geluid.