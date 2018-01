Restaurant Kokido open ondanks enorme schade

Mijdrecht – De zware storm heeft ook in de gemeente De Ronde Venen voor de nodige ellende gezorgd. Bomen gingen plat, grote takken braken af, dakpannen vlogen in het rond, een grote boom aan de Hoofdweg ging om tegen twee woningen.

Zwaar getroffen werd Kippenrestaurant Kokido aan de N201 in Mijdrecht. Het terras werd compleet verwoest door de enorme wind. Het was een ravage. Maar de eigenaren Hans van Veen en Gerrit Verweij gaan niet bij de pakken neerzitten. Zij zijn om 16.00 uur gewoon weer open gegaan. Even niet eten in de serre, maar in het restaurant is plaats genoeg.